Осквернил храм футбола: из-за чего одноклубники по Милану подшучивали над Шевченко

Паоло Мальдини рассказал, как в Милане приняли Андрея Шевченко / Фото: Getty Images
В своей автобиографической книге "Тихая сила. Моя жизнь. Мой футбол" Андрея Шевченко рассказывается, как его будущие одноклубники по Милану в 1997 году специально собрались понаблюдать за игрой тогда еще динамовца в памятном матче против Барселоны в Испании, в котором украинец оформил хет-трик.
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"Мы хотели посмотреть на этого молодого парня, который, по слухам, должен был рано или поздно стать нашим одноклубником. Хотели посмотреть на Андрея Шевченко. Гол. Гол. Гол. В первом тайме он забил трижды. На Камп Ноу. Осквернил храм футбола. Кто-то выключил телевизор. Все было ясно", – вспоминает Мальдини.
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Также легендарный капитан Милана вспоминал, что Шеве было непросто адаптироваться в новой для себя культуре, из-за чего партнеры немного над ним подшучивали.
"Он погрузился в абсолютно новую для себя культуру. Например, заканчивал обедать, вставал и уходил. Мы объяснили ему, что в итальянских командах все не так – нужно ждать, пока все поедят. Он привык быть независимым. Мы часто шутили – неожиданно вставали из-за стола, он тут же бежал в комнату. Но не успевал: Шева, присядь. Не все доели! Он злился, Андрей не любит, когда над ним подшучивают", – рассказал специально для книги Мальдини, которого цитирует tribuna.com.
Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images
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