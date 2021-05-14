Оседлав коня, забыл Аллаха: Нурмагомедов верхом снова затронул тему религии

Бывший чемпион UFC из России активизировался в социальных сетях и снова затронул тему религии, отметив, что наилучшее поклонение — это быть благодарным

Хабиб Нурмагомедов верхом на коне / Фото: Instagram

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в последнее время очень активен в социальных сетях. На днях он прокомментировал события последних дней в Иерусалиме и призвал молиться за Палестину. А теперь высказался в Instagram по поводу благодарности, сидя на коне.

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"Не будь, говорили наши старшие, как который, оседлав коня, забыл Аллаха и, сойдя с коня, вспомнил его. Наилучшее поклонение — это быть благодарным", — подписал фото боец

Напомним, что свой последний бой в UFC Нурмагомедов провел в октябре 2020 года. Тогда российский боец выиграл удушающим приемом "треугольник" у американца Джастина Гэтжи во втором раунде. После боя он объявил о завершении карьеры. Позже Хабиб рассказал о том, что долго держал в себе.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как от последствий COVID-19 умер его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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