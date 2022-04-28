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Орки станут страусами? Коноплянка пригрозил головам оккупантов

Сергей Шаховец
28 апреля, 14:52
Полузащитник Краковии Евгений Коноплянка имеет большой опыт игры в Counter-Strike и смог бы помочь ВСУ в уничтожении орков

Евгений Коноплянка настоящий патриот Украины

Звезда украинского футбола Евгений Коноплянка в первые дни войны призвал мировую общественность остановить варваров и поддержать украинское государство.

Вингер Краковии активно помогает ВСУ вместе с другими украинскими легионерами выступающими в Европе. Но при необходимости Коноплянка готов взять оружие и встать на защиту своей родины от российских оккупантов. Определенные навыки обращения с оружием у него есть.

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"Взял ли бы в руки оружие? Да, взял бы, учитывая сколько пользы бы это принесло. В Counter-Strike играть умею, поэтому думаю, что по головам пошел бы неплохо. Люди должны помогать тем, что у них очень хорошо получается, тогда будет польза.

Думаю, сейчас любой человек в Европе не прочь иметь украинский паспорт. Мы должны всей страной объединиться вместе с другими странами и показать всему происходящему. Уверен, что мы все равно победим Россию, потому что она сама, а нас много", – сказал Коноплянка в интервью каналу Футбол 1/2/3.

Война разделила Коноплянку с его семьей / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Ранее игрок Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал о родителях в Херсоне. Люди в оккупированных городах ждут, когда украинская армия освободит от российских захватчиков.