Опять в село! Селезнев заменит Милевского в Минае

Селезнев и Милевский / Фото: Instagram
Евгений Селезнев по прозвищу Царь в шаге от возвращения в украинскую Премьер-лигу. 35-летний форвард прибыл в расположение клуба Минай из одноименного села на Закарпатье – стороны ведут переговоры о заключении контракта.
Об этом сообщает ТаТоТаке.
Отметим, что Минай, вылетевший было в Первую лигу, все же останется в УПЛ. Клуб из Закарпатья заменит там донецкий Олимпик, который снялся с Премьер-лиги из-за финансовых проблем.
Интересно, что в прошлом сезоне цвета Миная безуспешно защищал другой известный форвард Артем Милевский, который не забил за этот клуб ни одного мяча и теперь, в свои 36, может завершить футбольную карьеру и стать новым Холостяком.
Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир
Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир
Селезнев же вешать бутсы на гвоздь не намерен до тех пор, пока не станет лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины. Сейчас в активе Евгения – 116 голов. Осталось забить еще восемь, чтобы обойти Сергея Реброва и Максима Шацких, у которых по 123 мяча.
Напомним, что в начале года Селезнева выгнали из другого сельского клуба – Колоса из Ковалевки, как сообщалось, за нарушение режима. При этом в числе тех, с кем выпивал Евгений, назывался и Милевский.
Новости на эту же тему:Колдун рассказал, когда родился Милевский. Они учились в одном классе Милевский подделал свой возраст! Сенсационное признание агента Милевский станет тренером Украины, и она выиграет Евро: заявление экс-игрока Динамо "Кабан" дает! Милевский блеснул гениальным чутьем на матче сборной Украины (видео)