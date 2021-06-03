Опять не реализовали много моментов: что волновало Шеву после победы над Северной Ирландией

Наставник национальной команды рассказал, какой план у него был на матч против Северной Ирландии и чем он остался недоволен. Впереди у нашей команды матч против Кипра

Андрей Шевченко рассказал о победе над Северной Ирландией. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими эмоциями после победы над Северной Ирландией в товарищеском матче. Единственный гол в матче в первом тайме забил Александр Зубков. Видео гола и обзор матча Украина – Северная Ирландия есть на нашем сайте.

"Уже сказал на предматчевой пресс-конференции, что для нашей уверенности был очень важный матч. Я акцент делал на том, что результат все равно очень важен, даже если это товарищеские матчи. Думаю, ребята прониклись этим. Было стремление, желание победить. Опять не реализовали много моментов – думаю, надо продолжать над этим работать. Во втором тайме команда немного подустала. Было видно, думаю, брак был связан еще с этим. В целом провели неплохую игру, – цитирует Шеву tribuna.com.

Главный тренер национальной команды рассказал, что ставил перед командой задачу играть внимательно в обороне и искать вертикальные передачи в атаке. По мнению Шевы, в первом тайме задумка удалась.

"Готовились к этому сопернику, потому что понимали насколько эта команда играет вертикально. Очень было важно держать линию четырех защитников, быть постоянно готовыми, чтобы они в любой момент могли защищаться. Поэтому старались поменьше поднимать крайних защитников, искать вертикальные передачи между линиями с хорошими открываниями наших полузащитников. Уже после этого с передачами за спину в свободные зоны. В первой тайме это неплохо получалось слева. Зубков несколько раз выбегал, Ярмоленко. Считаю, полузащитники свою задачу выполнили", – добавил коуч.

Тем не менее, тренерский штаб не ставил задачу обязательно выиграть, главное – продемонстрировать, насколько команда готова к чемпионату Европы.

"Меня интересует в целостности, как команда сегодня была подготовлена. Думаю, рисунок игры и концовка – следствие того, что команда находится под нагрузками. Сейчас мы практически их убираем. Остался один товарищеский матч. После этого уже уезжаем в Румынию и будем готовиться к матчу", – сказал Шевченко в эфире "Футбол 1".