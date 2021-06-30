"Опять московит": писательница упрекнула героя матча со Швецией за русский язык

Лариса Ницой критикует Артема Довбика
Украинский форвард Артем Довбик стал героем матча против Швеции. Его гол на последних минутах дополнительного времени принес путевку сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.
А после матча украинская писательница Лариса Ницой обрушилась с критикой на Довбика, обозвав его московитом. Все из-за того, что футболист давал комментарий после матча на русском языке.
"Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил – так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?" – написала Ницой в Facebook.
И подкрепила свои слова видео.
Кстати, ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Украина обыграла Швецию благодаря русскому языку.
Смотрите, как Довбик забивал шведам:
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