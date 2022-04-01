Опять британцы! Украина узнала соперников на ЧМ-2022, если пройдет отбор

Команда Александра Петракова может сыграть на ЧМ-2022 с Англией, Ираном или США

Только что в Дохе завершилась жеребьевка ЧМ-2022. Участники распределились по восьми группам, а сам Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Своих потенциальных соперников узнала и Украина. Команда Александра Петракова еще не проводила стыковые матчи из-за военной агрессии России. Судьба нашей команды должна решиться в июне в дуэлях с Шотландией и Уэльсом.

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Посему наш слот был обозначен как Euro Play-Off и оказался в четвертой корзине. В итоге наша команда (или же Шотландия / Уэльс) попала в группу А. Соперниками Украины в случае ее прохода на ЧМ станут Англия, Иран и США.

Расписание групповых матчей выглядит так:

21 ноября. Украина/Шотландия/Уэльс – США

25 ноября. Украина/Шотландия/Уэльс – Иран

29 ноября. Украина/Шотландия/Уэльс – Англия

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Состав всех групп следующий:

А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

В: Англия, Иран, США, Украина/Шотландия/Уэльс.

С: Аргентина, С. Аравия, Мексика, Польша.

D: Франция, Австралия/ОАЭ/Перу, Дания, Тунис.

E: Испания, Коста-Рика/Н. Зеландия, Германия, Япония.

F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Н: Португалия, Гана, Уругвай, Ю. Корея.