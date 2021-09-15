Опустошение! Что сказал Шапаренко после отмены его гола в ворота Бенфики

На повторе судьи рассмотрели офсайд у Дениса Гармаша, сделавшего результативную передачу. В итоге Динамо сыграло в нулевую ничью с Бенфикой в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Читайте также: Это не Шапаренко: назван лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой

"Это футбол, фортуна нам сегодня не улыбнулась в конце. Значит, наверное, мы где-то не заслужили. Не знаю, что сказать. Опустошение.

Главный тренер настраивает нас на любую игру, как на победную. Мы понимали, что нам по силам эта команда и можно с ней играть.

Я был уверен в партнерах, тренере и болельщиках, что мы сегодня сможем показать достойную игру. Так и получилось", – отреагировал на результат матча Шапаренко, которого цитирует dynamo.kiev.ua.