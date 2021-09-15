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28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
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15 сентября 00:00
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25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
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Опустошение! Что сказал Шапаренко после отмены его гола в ворота Бенфики

Александр Трикиша
15 сентября, 11:37
Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко мог бы стать героем встречи против Бенфики в Лиге чемпионов, но его мяч на последних секундах отменили после использования системы VAR

Николай Шапаренко - об упущенной победе над Бенфикой / Фото: REUTERS

На повторе судьи рассмотрели офсайд у Дениса Гармаша, сделавшего результативную передачу. В итоге Динамо сыграло в нулевую ничью с Бенфикой в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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"Это футбол, фортуна нам сегодня не улыбнулась в конце. Значит, наверное, мы где-то не заслужили. Не знаю, что сказать. Опустошение.

Главный тренер настраивает нас на любую игру, как на победную. Мы понимали, что нам по силам эта команда и можно с ней играть.

Я был уверен в партнерах, тренере и болельщиках, что мы сегодня сможем показать достойную игру. Так и получилось", – отреагировал на результат матча Шапаренко, которого цитирует dynamo.kiev.ua.

После матча главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что Динамо будет до конца биться и цепляться за каждое очко. Также наставник сожалеет, что гол Шапаренко был отменен, но считает ничью результатом в пользу Динамо.

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