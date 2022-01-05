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Опасно: Усик подъехал к Зеленскому и Коломойскому

Андрей Трофимов
5 января, 08:33
Ряды знаменитостей, отдыхающих в Буковеле, пополнил лучший украинский спортсмен прошлого года Александр Усик

Усик в Буковеле / Фото: Instagram

Александр Усик сменил балаклаву, в которой на Новый год разгуливал по центру Киева, на горнолыжный шлем.

Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе с женой Екатериной приехал отдохнуть в Буковель.

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Напомним, накануне в гостинице этого горнолыжного курорта президент Украины Владимир Зеленский неожиданно "подселился" к Игорю Коломойскому.

Президент уехал на отдых на новогодние праздники / Фото: Коллаж: Сегодня

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Судя по всему, Усик позволил себе несколько спусков, что весьма опасно – травмы перед весеннем реваншем с Энтони Джошуа ему не нужны. Но, видимо, боксер уверен в своих силах и в зимних видах спорта.

Кстати, у Василия Слободяна, который выложил в Instagram совместное с Усиком фото в Буковеле, в шутку спросили друзья в комментариях:

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"Надеюсь, проверил ему пресс?"

"Аха. Нет..." – ответил тот.

Ранее мы писали, что от Усика и Ломаченко требуют объяснений по поводу секс-скандала со священником. Доставать кумовей в Сети с новой силой принялся Иван Редкач.