Онлайн UFC 261: Усман против Масвидаля и еще два титульных боя

В ночь с субботы на воскресенье в Джексонвилле пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 261, главным событием которого станет реванш между чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом и Хорхе Масвидалем. Мы проведем онлайн трансляцию грандиозного вечера MMA с описанием всех главных событий.
ОНЛАЙН UFC 261
В главном бою турнира сойдутся американцы Камару Усман и Хорхе Масвидаль. В июле 2020 года бойцы встречались на "Бойцовском острове" и тогда Усман одержал победу решением судей. Тогда Масвидаль согласился на бой всего за шесть дней до схватки, заменив заразившегося коронавирусом Гилберта Бернса. Масвидаль одержал в MMA 35 побед и потерпел 14 поражений. На счету Усмана всего 18 побед, но и поражение лишь одно. В предыдущий раз он проигрывал еще в 2013 году!
В соглавном поединке в октагон выйдут девушки. Вэйли Чжан встретится с американкой с литовскими корнями Роуз Намаюнас. На кону поединка будет титул чемпионки UFC в минимальном весе. На счету Чжан 21 победа при одном поражении в MMA, а Намаюнас выиграла девять боев и четырежды проиграла.
Еще один титул разыграют Валентина Шевченко и Джессика Андраде. Девушка-боец из Киргизии проведет уже пятую защиту пояса в наилегчайшем весе. Шевченко имеет в своем активе 20 побед в смешанных единоборствах и три поражения. Андраде выиграла 21 бой и еще 8 раз проиграла.
Список всех боев UFC 261:
Основной кард
- Камару Усман – Хорхе Масвидаль
- Чжан Вэйли – Роуз Намаюнас
- Валентина Шевченко – Джессика Андраде
- Крис Уайдман – Юрайя Холл
- Энтони Смит – Джимми Крут
Предварительный кард
- Алекс Оливейра – Рэнди Браун
- Дуайт Грант – Стефан Секулич
- Брендон Аллен – Карл Роберсон
- Тристан Коннелли – Пэт Сабатини
- Данаа Батгерел – Кевин Нативидад
- Родриго Варгас – Зу Ронг
- Джефф Молина – Киленг Ори
- Ариана Карнелосси – На Лианг
Где смотреть UFC 261:
Турнир стартует в 3 часа утра по Киеву. В 5 часов стартует основной кард, а главный поединок UFC 261 должен начаться после семи часов. Турнир в прямом эфире покажут на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 5:00 по киевскому времени.
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