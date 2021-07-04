Они проиграли, потому что не читали книг: еще одна версия фиаско Украины на Евро

Андрей Кокотюха высказал свою версию поражения Украины на Евро / Фото: Reuters
Украинский писатель Андрей Кокотюха нашел причину неудачной игры сборной Украины в матче против Англии в 1/4 финала Евро-2020. Напомним, наша команда уступила 0:4 и покинула турнир. Кстати, мы уже писали, что в Киеве болельщики встретили сборную исполнением гимна. Шева: "Вы не представляете, как это важно".
На своей странице в Facebook Кокотюка выдвинул несколько теорий:
- Они проиграли, потому что не ходят в музеи и не записаны в библиотеку
- Они проиграли, потому что не любят кино
- Они проиграли, потому что не читали и не читают книг
Непонятно, автор так подшутил или всерьез думает. Тем не менее, в комментариях развернулись настоящие баталии.
Напомним, после победы Украины над Швецией вспыхнул языковый скандал в сборной. Многие публичные лица раскритиковали героя встречи Артема Довбика да и других игроков команды за то, что они общаются на русском языке. Затем пранкер позвонил писательнице Ларисе Ницой и от имени Довбика пообещал, что сборная перейдет на украинский язык.
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