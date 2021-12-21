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Он за нас выступал: олимпийского чемпиона из России избили возле бара

Александр Трикиша
21 декабря, 19:10
В России настолько гордятся своими спортсменами, что избивают прямо на улице. Поход в бар для одного из олимпийских чемпионов закончился больничной койкой

Олимпийского чемпиона избили возле караоке-бара / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторое время назад в России подростки жестоко зарезали бойца MMA на спортивной площадке. На этот раз досталось Олимпийскому чемпиону-2014 по фигурному катанию Дмитрию Соловьеву.

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Полное видео конфликта возле караоке-бара в Москве, во время которого был избит Соловьев, появилось в Telegram-канале Baza.

"Судя по записям с камер видеонаблюдения, Соловьев начал драку первым, – реагируя на слова одного из оппонентов в адрес его девушки, он толкнул его в грудь. После этого в конфликт вмешались остальные участники потасовки", – пишет источник.

После этого словесная перепалка перешла в драку. Один из участников конфликта пытался уладить ситуацию, объясняя другому парню: "Он олимпийский чемпион, он за нас выступал".

На видео присутствует мат!

Но сразу же после этого тот нанес Соловьеву несколько ударов в голову, после чего спортсмен упал на землю.

В результате избиения фигурист получил тяжелую травму головы. Он находится в состоянии средней тяжести в отделении нейрохирургии. Также были задержаны два подозреваемых – им по 18 лет.