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Он выходит в ринг развлекаться. Украинский боксер объяснил, почему никто не может побить Фьюри

Любомир Луканюк
9 октября, 15:25
Чемпион WBO Inter-Continental Олег Малиновский поделился своим мнением о битве в супертяжелом весе между американцем и британцем

Уже сегодня вечером супербой в Лас-Вегасе

Обладатель пояса WBO Inter-Continental в полулегком весе, боксер В1 Boxing Олег Малиновский в интервью "Сегодня" рассказал о предстоящем бое между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером. А также оценил, кто из этих боксеров будет лучшим вариантом для Александра Усика.

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- Если бы вам позвонили Фьюри и Уайлдер и спросили совета, что делать в предстоящем бою, что бы ответили?

- Фьюри я бы посоветовал быть более быстрым, подвижным на ногах и наносить большое количество ударов. У Уайлдера задача понятна: подойти и ударить. Больше я не знаю, какие у него есть шансы в этом поединке.

- Какие сильные и слабые стороны каждого из боксеров?

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- Сильная сторона Уайлдера это его удар. Сильные стороны Фьюри – маневренность, количество ударов и функционалка, которая у него также на достаточно хорошем уровне.

- Кто-то из них может стать соперником Усика.

- Для Александра в качестве соперника был бы лучше Уайлдер. С Фьюри Усику было бы сложнее.

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- Почему Фьюри никто не может побить? Кажется, он неуклюжий боксер с лишним весом и проблемами с наркотиками/депрессией, но не знает поражений.

- Относительно его психологии в этом и есть его плюс. Такое впечатление, что у него напрочь отсутствует чувство страха. Я смотрел, как он выходил на бой с Уайлдером – и на первый, и на второй – такое впечатление, что он выходит в ринг развлекаться. Поэтому думаю, что в этом есть для него плюс.

- Можно ли сказать, что супертяжелый вес сейчас переживает лучшие годы?

- Супертяжелый вес во все времена был лучшим и обладал большим количеством боксеров, которые в свое время были интересны. Сейчас этот вес находится на очень высоком уровне.

- Что бы сделали на месте Усика: ждали бы реванша и шанса на объединительный бой, или отказались бы от поясов и сразу поборолись за титул WBC?

- Нужно смотреть, что в контракте. Если у Александра прописан реванш с Джошуа, то следующий бой будет реванш, который закончится так же, как и первый поединок. А следующий поединок после реванша Усику было бы выгодно провести с победителем боя Уайлдер – Фьюри, чтобы объединить пояса и стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, что компания В1 Boxing уже в это воскресенье проведет вечер бокса Boxing Jungle-2, в котором среди прочих свои бои проведут участник олимпийского отбора, трехкратный чемпион Украины Степан Грекул, молодые таланты Богдан и Валентин Штонда, а также Ярослав Михалушко и другие боксеры.

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