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Он вернулся отомстить! Макгрегор анонсировал величайший камбэк в истории спорта

Сергей Шаховец
31 октября, 15:37
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор провел первую полноценную тренировку после травмы, полученной в бою с Дастином Порье

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах объявил о своем возвращении в спорт на странице своего Instagram.

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"Первый раз снова на ковриках! Какой кайф! Вперед, команда!

Как говорит мой хороший друг Арнольд Шварцнегер: "Я вернусь, сучки!" Вернусь с местью!

Спасибо всем моим врачам и моей команде за то, что так скоро после операции я оказался в строю! Есть над чем работать, но работа — это то, чем я известен.

Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!", – подписал свой пост ирландский боец.

Напомним, что Конор Макгрегор получил перелома ноги в поединке против Дастина Порье. Тогда победу в первом раунде одержал американский боец.

Конор Макгрегор и Дастин Порье / Фото: Reuters

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А недавно мы сообщали о скандале в который попал ирландец. Конор Макгрегор крестил сына в Ватикане, а после этого закатил вечеринку в Риме. Во время веселья бывший чемпион UFC избил своего гостя – диджея Франческо Факкинетти.

После этого инцидента итальянский ди-джей подал в суд на Макгрегора.

Макгрегор vs Факкинетти / Фото: Instagram

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