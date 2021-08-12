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Он на филе смотреть не может, а тут такое! Жена Яремчука – об отсутствии мужа на родах

Андрей Трофимов
12 августа, 15:29
Супруга нападающего сборной Украины и лиссабонской Бенфики Романа Яремчука Кристина рассказала, почему ее мужу-футболисту было противопоказано присутствовать при родах

Роман Яремчук с женой и сыном / Фото: Instagram

Жена футболиста Романа Яремчука, забивающего уже за Бенфику, два года назад родила сына – Никиту. Однако о том, чтобы супруг был с ней на родах, даже вопрос не стоял.

Об этом Кристина Яремчук поведала, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram.

"Был ли Роман со мной на родах? Боже упаси. Нет!!! Я против такого, – ответила Кристина. – Мой мужик на сырое куриное филе смотреть на может. А тут его на такое представление брать. Зачем? Пусть думает, что аист принес"

Отметим, что рожала Кристина Яремчук в одной из киевских клиник, где цены на роды на тот момент стартовали с 68 688 грн. Малыш появился на свет со спортивными габаритами: рост – 55 см, вес – 3750 граммов.

А теперь в свои два с хвостиком Никитка ударно осваивает барабаны, подаренные Александром Зинченко и Владой Седан.

При этом на вопрос – "Когда за дочкой?" – Кристина Яремчук отвечает: "Подождите, я пока с этим бандитом справиться не могу", подразумевая сына.

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