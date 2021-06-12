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"Он может разговаривать!" Отец – о состоянии Эриксена после остановки сердца

12 июня, 21:20

Олег Люлька

К счастью, полузащитник сборной Дании и миланского Интера, рухнувший на поле во время матча Евро-2020 с Финляндией в Копенгагене, идет на поправку

Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Продолжают поступать оптимистические новости о состоянии датчанина Кристиана Эриксена, у которого произошла остановка сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией в Копенгагене.

"Кристиан Эриксен дышит и может разговаривать. Он в сознании"

Это, по словам итальянского журналиста Фабрицио Романо, заявил агент датского игрока после разговора с его отцом, находящимся в больнице рядом с футболистом.

Напомним, футболист сборной Дании и Интера Кристиан Эриксен рухнул без сознания на 42-й минуте матча с финнами. При этом все случилось на ровном месте, без столкновений.

Эриксен. Падение

Врачи делали ему массаж сердца прямо на поле.

Эриксен. Реанимация

Позже Эриксена игроки сборной Дании унесли с поля на носилках за ширмой.

За жизнь Эриксена продолжают бороться врачи – уже в больнице, куда доставили игрока.

Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча. Его реанимировали прямо на поле. Уносили с поля футболиста в сознании / Фото: Getty Images

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