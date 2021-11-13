Он делал с Ломаченко то, что не делал никто. Обманывал!

Ломаченко vs Стивенсон / Фото: Getty Images
На днях непобедимый американец Шакур Стивенсон дал добро на предложение промоутера Боба Арума подраться с Василием Ломаченко. Не прям сейчас. Но, похоже, в 2022-м у этого боя есть все шансы состояться.
"Я отобью Ломаченко голову", – пригрозил 24-летний американец, который в прошлом был спарринг-партнером Васи.
И это не просто сотрясание воздуха, свойственное многим боксерам.
Как рассказал экс-чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик, который был свидетелем спаррингов Ломаченко со Стивенсоном, Шакур делал с Васей такое, что не делал никто.
"Со всеми, с кем Ломаченко стоял в спаррингах, у Васи было тотальное доминирование. С Шакуром такого не было. Шакур доставлял ему проблемы, больше всего проблем", – заявил каналу Виктора Алимова Гвоздик.
"Шакур был лучше всех остальных его спарринг-партнеров, безусловно. Стивенсон не был больше, он, по-моему, даже на категорию ниже был на тот момент. В целом, картинка была такова, что Вася в спарринге выигрывал, но Шакур и обманывал Васю, и заставлял его промахиваться. Стивенсон делал такие вещи, которые с Васей до этого не делал никто", – добавил Гвоздик.
Напомним, 11 декабря Ломаченко подерется с Комми.
Однако промоутер Васи и Шакура Боб Арум дал понять, что болельщики могут готовиться и к противостоянию Ломаченко – Стивенсон.
"Бой между Ломаченко и Стивенсоном? Это очень даже реальный вариант. И я бы очень хотел организовать эту схватку. Но сперва Ломаченко должен побить Ричарда Комми", – заявил Арум.