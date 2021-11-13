Он делал с Ломаченко то, что не делал никто. Обманывал!

Ломаченко vs Стивенсон / Фото: Getty Images

На днях непобедимый американец Шакур Стивенсон дал добро на предложение промоутера Боба Арума подраться с Василием Ломаченко. Не прям сейчас. Но, похоже, в 2022-м у этого боя есть все шансы состояться.

"Я отобью Ломаченко голову", – пригрозил 24-летний американец, который в прошлом был спарринг-партнером Васи.

И это не просто сотрясание воздуха, свойственное многим боксерам.

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Как рассказал экс-чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик, который был свидетелем спаррингов Ломаченко со Стивенсоном, Шакур делал с Васей такое, что не делал никто.

"Со всеми, с кем Ломаченко стоял в спаррингах, у Васи было тотальное доминирование. С Шакуром такого не было. Шакур доставлял ему проблемы, больше всего проблем", – заявил каналу Виктора Алимова Гвоздик.

Стивенсон и Ломаченко / Фото: Instagram

"Шакур был лучше всех остальных его спарринг-партнеров, безусловно. Стивенсон не был больше, он, по-моему, даже на категорию ниже был на тот момент. В целом, картинка была такова, что Вася в спарринге выигрывал, но Шакур и обманывал Васю, и заставлял его промахиваться. Стивенсон делал такие вещи, которые с Васей до этого не делал никто", – добавил Гвоздик.

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Напомним, 11 декабря Ломаченко подерется с Комми.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

Однако промоутер Васи и Шакура Боб Арум дал понять, что болельщики могут готовиться и к противостоянию Ломаченко – Стивенсон.

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