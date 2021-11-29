Омикрон уже в спорте. Новый штамм уничтожил футбольную команду

Белененсеш не смог набрать даже полноценный состав на последний матч

В субботу Белененсеш в матче чемпионата Португалии против Бенфики смог выпустить на поле лишь девятерых игроков.

Во втором тайме на поле появилось лишь шесть игроков Белененсеша, и судья присудил клубу техническое поражение.

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Теперь стало известно, что случилось в Белененсеше.

Как сообщила пресс-служба Португальского национального института здоровья, 13 футболистов клуба заразились новым штаммом коронавируса "Омикрон". Это первый подобный случай в Португалии.

Ранее во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что у нового штамма, обнаруженного на юге Африки, "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По предварительным данным, этот коронавирус опасен большим количеством повторных заражений.

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Напомним, что из-за "Омикрона" отменили зимнюю Универсиаду, которая должна была пройти в Швейцарии.