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11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
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Омикрон уже в спорте. Новый штамм уничтожил футбольную команду

Любомир Луканюк
29 ноября, 18:00
13 игроков португальского клуба Белененсеш заразились новым штаммом коронавируса. Это первый подобный случай в стране

Белененсеш не смог набрать даже полноценный состав на последний матч

В субботу Белененсеш в матче чемпионата Португалии против Бенфики смог выпустить на поле лишь девятерых игроков.

Во втором тайме на поле появилось лишь шесть игроков Белененсеша, и судья присудил клубу техническое поражение.

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Теперь стало известно, что случилось в Белененсеше.

Как сообщила пресс-служба Португальского национального института здоровья, 13 футболистов клуба заразились новым штаммом коронавируса "Омикрон". Это первый подобный случай в Португалии.

Ранее во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что у нового штамма, обнаруженного на юге Африки, "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По предварительным данным, этот коронавирус опасен большим количеством повторных заражений.

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Напомним, что из-за "Омикрона" отменили зимнюю Универсиаду, которая должна была пройти в Швейцарии.