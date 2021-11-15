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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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Олимпийский чемпион признал Россию агрессором и поддержал украинских воинов!

Сергей Шаховец
15 ноября, 17:34
Украинский фристайлист и победитель Олимпийских игр-2018 Александр Абраменко опроверг свои предыдущие заявления о войне между Россией и Украиной

Александр Абраменко понимает, что Россия агрессор / Фото: Коллаж: Сегодня

В сюжете "Военного телевидения Украины" спортсмен уточнил, что его слова по поводу войны с Россией перекрутили.

"Был удивлен, когда увидел эту статью в интернете, потому что некоторые моменты были извращены и выставлены не так, как я считаю.

Конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины.

Осветили так, будто бы я не понимаю, что происходит. Я понимаю, все, что я мог бы сказать, могло быть неправильно воспринято и использовано Россией в пропагандистских целях.

От своего имени хочу поблагодарить всех военнослужащих, которые находятся на востоке Украины и защищают нашу территорию.

Хочу пожелать им силы духа, терпения и желаю всем вернуться домой живыми", – заявил Абраменко.

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Напомним, ранее действующий олимпийский чемпион по лыжной акробатике заявил, что не понимает, почему война на Донбассе не заканчивается и почему Украина с Россией не могут договориться.

– Война? И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются? Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями.

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