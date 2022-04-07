Олимпийская чемпионка проплыла по кровавому пруду возле посольства России

Рута Мейлутите приняла участие в акции против агрессии России / Фото: Коллаж: Сегодня

Весь мир шокировали ужасные кадры геноцида украинцев, которые устроили российские фашисты в украинских города Буча, Ирпень, Гостомель. Яркую акцию протеста против преступлений маньяков из Мордора провели литовские активисты.

Озеро напротив посольства России в Вильнюсе окрасили в красный цвет – символ ответственности за военные преступления и геноцид против украинцев.

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Одной из инициаторов идеи стала олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлютите, которая в рамках перформанса переплыла окрашенный в красный цвет пруд.

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Добавим, что краска, которую использовали для окрашивания пруда, не навредит природе.

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Отметим, что Рута Мейлютите – бывшая литовская пловчиха, олимпийская чемпионка (2012) и чемпионка мира (2013) на дистанции 100 метров брассом. Она единственная обладательница медали Олимпийских игр в плавании в истории Литвы.