Олимпиада, которой нет в реестре МОК. Как моряки организовали самые необычные Игры в истории

Суэцкий канал был заблокирован восемь лет, за это время тут организовали Олимпиаду

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио стали одними из самых необычных из-за пандемии коронавируса. Соревнования сместили на год, а спортсмены жили в своеобразном пузыре, без права выйти в город.

История знает еще более необычную Олимпиаду. Ее вы не найдете в реестре МОК, но за ее атрибутами до сих пор гоняются коллекционеры.

Война между Израилем и арабскими странами в июне 1967 года вспыхнула молниеносно. Также молниеносно и завершилась. Оставив полностью заблокированным Суэцкий канал. Египтяне затопили несколько суден и раскидали мины в фарватере.

14 торговых суден, которые на то время вошли в канал, стали на якорь в районе Большого Горького озера – самой широкой части Суэцкого канала. В ловушку попали корабли Германии, Великобритании, Швеции, Норвегии, США, Польши, Болгарии и Чехословакии.

Боевые действия длились меньше недели, но напряжения между воинствующими сторонами не спадало и расчищать канал не собирался никто.

Несколько недель моряки выжидали, ведя переговоры с руководством своих судоходных компаний. Но те лишь дали команду продолжать нести вахту и пользоваться всем, что есть в трюмах.

К осени поняв, что они здесь надолго, капитаны всех суден собрались на совет. Они основали "Ассоциацию Большого Горького озера" для поддержания и развитии дружеских отношений, взаимопомощи, а также проведения совместных мероприятий.

По легенде, чуть ли не первым постановлением Ассоциации была отмена сухого закона. Оказалось, немецкое судно полностью загружено виноградом. А болгарские моряки умеют гнать отменную граппу. Кроме того, на нескольких кораблях были огромные запасы пива.

Но сотрудничество не ограничивалось совместной выпивкой. Поляки открыли у себя больницу, шведы в одном из пустых контейнеров сделали бассейн со спортзалом. Норвежцы организовали первоклассный ресторан, у немцев шли богослужения, чехи выпускали почтовые марки.

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Спустя год ситуация не изменилась. Корабли стояли заблокированы. Собственники суден договорились о поставках провизии, а все развлечения уже осточертели. И тут кого-то осенило. А ведь сейчас в Мексике проходят Олимпийские игры-1968! Погнали!

Экипажи организовали Олимпийские игры Большого Горького озера. Моряки соревновались в разных видах спорта – футболе, тяжелой атлетике, плавании, прыжках в высоту, стрельбе из лука, регате, водном поло...

Призы для чемпионов присылали редакции британских газет.

Как и на настоящих Играх велся общекомандный медальный зачет, который выиграла Польша, второе место заняла Германия, третье – Британия...

Суэцкий канал разблокировали лишь в 1975 году. Его своим ходом покинули лишь два немецких судна, остальные настолько проржавели, что требовали ремонта и буксировки.