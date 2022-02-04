3 февраля 21:00
Камерун 0
Египет 0
3 февраля 22:30
Атлетик 1
Реал 0
4 февраля 15:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 18:00
Украина --
Россия --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Олимпиада-2022: когда пройдет, где смотреть, будут ли медали у Украины

Любомир Луканюк
4 февраля, 06:22
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, на них будут разыграны 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Украину представят 45 атлетов

Пекин - первый город, который примет летнюю и зимнюю Олимпиады / Фото: REUTERS

Болельщиков спорта снова ждут бессонные ночи. Еще не улеглись эмоции после летней Олимпиады в Токио, как пришло время Пекина-2022.

Когда пройдет Олимпиада

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля. Начало в 14:00 по киевскому времени. Организаторы обещают, что она продлится не больше 100 минут.

Реклама

Первые медали будут разыграны 5 февраля, а последние – 20-го. В день закрытия Игр.

Кто участвует

В Китай приедут представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Реклама

Украина в Пекине

Нашу страну на Олимпиаде будут представлять 45 спортсменов в 12 дисциплинах. В биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Читайте также: Миллионы или средняя зарплата? Сколько должны получать спортсмены за медали Олимпиады – опрос

Наша гордость

В Пекин поедут четыре украинских спортсмена, которые выигрывали золотые медали. Биатлонисты Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко – чемпионы Игр-2014. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "золото" в Пхенчхане-2018.

Реклама

Наши шансы

Букмекеры дают Украине только 12% на завоевание золотой медали! Коэффициент на то, что украинцы выиграют хотя бы одно соревнование на Олимпиаде, равен 7.50. Ждать медаль будем в биатлоне и фристайле.

Где смотреть Олимпийские игры

Много прямых эфиров плюс студии с Олимпиады будут в эфире UA:Перший. Начало большинства трансляций – в 6:00.

За какими видами спорта вы будете следить на Олимпиаде-2022?