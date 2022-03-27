Оккупанты убили бывшего футболиста Кривбасса

Футбольный клуб Кривбасс на своей странице в Facebook сообщил о гибели своего бывшего игрока Владимира Колесника.

"Он с первых дней АТО пошел защищать Украину. После полномасштабного вторжения россиян герой получил тяжелое ранение во время боев в Авдеевке.

Военнослужащего направили в больницу имени Мечникова в Днепре. Однако спасти жизнь бойцу не удалось. Утром 25 марта его сердце перестало биться", – говорится в сообщении.