5 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Атлетико --
5 апреля 22:00
Бенфика --
Ливерпуль --
6 апреля 22:00
Челси --
Реал --
6 апреля 22:00
Вильярреал --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Оккупанты убили бывшего футболиста Кривбасса

Сергей Шаховец
27 марта, 22:12
Вследствие тяжелых ранений ушел из жизни воспитанник криворожского футбола Владимир Колесник

Владимир Колесник / Фото: Facebook

Футбольный клуб Кривбасс на своей странице в Facebook сообщил о гибели своего бывшего игрока Владимира Колесника.

"Он с первых дней АТО пошел защищать Украину. После полномасштабного вторжения россиян герой получил тяжелое ранение во время боев в Авдеевке.

Военнослужащего направили в больницу имени Мечникова в Днепре. Однако спасти жизнь бойцу не удалось. Утром 25 марта его сердце перестало биться", – говорится в сообщении.

Реклама

Отметим, что Владимир Колесник в конце 90-х привлекался к основному составу Кривбасса, когда главным тренером команды был Олег Таран.

Позже Владимир выступал за любительские украинские клубы, а затем – за ветеранскую команду Кривбасса.

Ранее мы сообщали, что в бою против рашистов пал смертью храбрых экс-защитник Карпат Виталий Сапило. Воспитанник школы львовского клуба был командиром танка. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Виталию Сапило звание Героя Украины (посмертно).

Реклама

Виталий Сапило