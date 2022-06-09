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Оккупанты сожгли музей Сергея Реброва из-за его позиции

Павел Василенко
9 июня, 16:41
Легендарный форвард Шахтера и Динамо родился в Горловке, которую с 2014 года контролируют представители т.н. "ДНР"

Ребров всегда подчеркивал, что он украинец / Фото: REUTERS

Известный украинский тренер Сергей Ребров в этом сезоне стал чемпионом ОАЭ вместе с клубом Аль-Айн. И с первых дней войны активно поддерживает Украину и ВСУ. Несмотря на подарок от Путина.

Ребров родился в Горловке, Донецкой области, которая уже давно находится на неподконтрольной территории.

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"Там стало еще хуже, чем после 2014 года. Я ни с кем из Горловки не общаюсь и мне не интересно, что там сейчас происходит. Знаю, что сожгли мой музей из-за моей проукраинской позиции.

Никаких друзей в Горловке у меня не осталось, все здравомыслящие люди, у которых были возможности, выехали оттуда.

У мамы остались там знакомые, она с ними созванивается, но мне особо не интересно", – рассказал Ребров в интервью FanDay.

Триумф Сергея Реброва в Эмиратах / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что победу в чемпионате ОАЭ Сергей Ребров отпраздновал с украинским флагом. Как и победу в Кубке лиги.