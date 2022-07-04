Оказался не нужен клубам УПЛ. Звездный экс-игрок Динамо готов покинуть футбол

Евгений Хачериди не заинтересовал клубы УПЛ / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце августа стартует чемпионат Украины в элитном дивизионе. Многие клубы уже вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону.

В связи с военной агрессией России большинство легионеров покинут наш чемпионат. Казалось бы, в такой ситуации спросом должны пользоваться квалифицированные футболисты с украинским паспортом. Но в сторону некоторых из них селекционеры даже не смотрят.

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В списке таких "ненужных" футболистов оказался бывший защитник Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди. Опытный футболист задумался о завершении карьеры, если не получит подходящего предложения.

"Форму поддерживаю. Тренируюсь, хожу в зал в Киеве. Есть ли какие-то варианты продолжить? Я уже все, наверное. Окончательное решение еще не принял", – сказал Хачериди в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Отметим, что с января 2021 года Хачериди находится вне футбола. За плечами опытного защитника 237 игр в форме киевского Динамо, легионерский опыт в греческом ПАОКе и брестском Динамо. За национальную сборную Украины Хачериди сыграл 51 матч и оформил 3 гола.

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Евгений Хачериди / Фото: Динамо Брест

Ранее мы сообщали, что боец ВСУ устроил чистку в Кривбассе. Новому наставнику криворожской команды оказались не нужны почти два десятка футболистов.