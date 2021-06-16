Охранник на Евро не узнал Роналду, пришлось показывать документы: видео

Криштиану Роналду не такой уж и популярный. Это доказал охранник на стадионе в Будапеште, не узнавший звезду футбола. Он пустил португальца только после сверки документов

Криштиану Роналду не узнали перед стадионом в Будапеште / Фото: Reuters

Курьезный случай произошел со знаменитым португальцем Криштиану Роналду перед вчерашним матчем против Венгрии на Евро-2020. Роналду направлялся в раздевалку команды, когда его неожиданно окликнул один из стюардов, который… не узнал футболиста.

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Мужчина перепроверил информацию на его аккредитации и удостоверившись, что перед ним настоящий участник матча, пропустил дальше.

Напомним, что в этом матче Криштиану Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, опередив знаменитого француза Мишеля Платини.

А еще Роналду стал первым игроком, сыгравшим на пяти разных чемпионатах Европы. Португалец дебютировал на Евро еще в 2004 году, и тогда его команда дошла до финала, где уступила Греции.