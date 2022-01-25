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Охрана не спасет: несостоявшегося динамовца грозят убить в Италии

Андрей Трофимов
25 января, 14:20
Фанаты Фиорентины угрожают расправой сербскому нападающему Душану Влаховичу за переход в Ювентус

Фанаты Фиорентины объявили охоту на Влаховича / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из самых ярких футболистов прошлого года Душан Влахович намерен подписать 5-летний контракт с Ювентусом, по которому будет получать семь миллионов евро в год.

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Фиорентине Ювентус дает за этот трансфер 60 млн евро.

Однако переход в туринский клуб грозит превратить жизнь 21-летнего серба Влаховича в сплошной кашмар.

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Болельщики Фиорентины, ненавидящие Ювентус, уже завесили свой клубный стадион "Артемио Франки" баннерами, которые ничего хорошего их недавнему кумиру не сулят.

"Твоя охрана не спасет тебе жизнь. Для тебя все кончено, цыган!" – гласит один из баннеров ультрас "фиалок".

Динамо не захотело платить за Влаховича 1 миллион евро / Фото: Getty Images

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Напомним, что в 2017 году Влахович мог стать игроком Динамо, но переход игрока из белградского Партизана не состоялся – киевляне пожалели за него миллион евро.