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"Охладел к команде": клуб УПЛ может прекратить существование

Павел Василенко
12 ноября, 20:47
Президент Миная Валерий Пересоляк прекратил финансирование. Закарпатский клуб может прекратить существование

Минай и его основатель Пересоляк / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Украинский журналист Роман Бебех в своем телеграм-канале Бомбардир сообщил, что Валерий Пересоляк прекратил финансирование Миная.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против топ-10 контрабандистов, среди которых – президент и основатель Миная Валерий Пересоляк.

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"У футбольного клуба Минай опять проблемы! После последних неудачных результатов первой команды президент клуба Валерий Пересоляк "охладел к команде и потерял эмоции к клубу". Он прекратил финансирование Миная. Никто из клуба не понимает, что будет дальше.

Возможно, команда одержит победу в УПЛ, и президент снова начнет все финансировать. Возможно!

Многое в нашем футболе зависит от настроя владельца.

Как Минай допустили к участию в соревнованиях? Хотя это же не один такой клуб в нашем футболе", – говорится в сообщении.

Отметим, что в текущем сезоне Минай одержал лишь одну победу в стартовом поединке, после чего не может выиграть уже 12 матчей в чемпионате, а также вылетел из Кубка Украины.