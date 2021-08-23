Ограничения врачей: почему Луческу смотрит игры Динамо с VIP-ложи

Мирча Луческу смотрел игру с VIP-ложи

В начале августа Луческу перенес операцию по удалению кисты. Все это время Динамо руководит его помощник Эмил Карас.

"Есть определенные ограничения со стороны врачей. На поле еще выходить нельзя, но я руковожу командой и нахожусь рядом с игроками. Стараемся поддерживать тот уровень, который обеспечивает нам результат", – рассказал Луческу официальному сайту Динамо.

Тем не менее, Луческу явился на послематчевую пресс-конференцию после победы над Десной (4:0).