Официально! Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера

Итальянский специалист стал 34-м главным тренером в истории Шахтера, контракт Де Дзерби и донецкого клуба рассчитан на два года

Ринат Ахметов и Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера на следующие два сезона. 25 мая итальянский специалист прилетел в Киев и встретился с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым.

В ходе двухдневного визита Роберто Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины – тренировочным комплексом "горняков" в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит свои домашние матчи. Итальянец стал 34-м главным тренером в истории Шахтера, сообщает официальный сайт "горняков".

Справка

Реклама

Роберто Де Дзерби родился 6 июня 1979 года в Брешии.

Карьеру игрока начинал в молодежной команде Милана. Выступал за Монцу (1998), Падову (1998-2000), Авеллино (2000-2001; 2008-2009), Лекко (2001–2002), Фоджу (2002-2004), Ареццо (2004-2005), Катанию (2005-2006), Наполи (2006-2008; 2009-2010), Брешию (2008), румынский Клуж (2010-2012) и Тренто (2013).

Карьера тренера: Дарфо Боарио (2013-2014), Фоджа (2014-2016), Палермо (2016), Беневенто (2017-2018), Сассуоло (2018-2021).