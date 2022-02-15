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Одноразового использования: американская легенда в шоке от решения по Валиевой

Андрей Трофимов
15 февраля, 08:47
Спортивный мир продолжает возмущаться по поводу решения Спортивного суда Лозанны, допустившего российскую допинг-грешницу к личному турниру на Играх-2022

Валиева и Теннелл / Фото: Reuters, Instagram

Бронзовая призерша Олимпиады-2018 и чемпионка мира-2019 по фигурному катанию американка Брэди Теннелл в ужасе от решения Спортивного арбитражного суда, допустившего россиянку Камилу Валиеву к личному турниру Игр-2022, несмотря на подтвержденный положительный допинг-тест.

"Я шокирована тем, что мой вид спорта и Олимпийский комитет приняли такое решение. Как обидно для каждого фигуриста в нашем виде спорта узнать, что правила, по которым мы живем и тренируемся, являются правилами одноразового использования для тех, кто у руля".

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"Мое сердце обращается ко всем чистым спортсменам, выступающим на этой Олимпиаде. Каждый из вас может выйти на лед с гордостью, зная, что вы внесли свой вклад в поддержание олимпийских ценностей. Я должна задаться вопросом – какой сигнал это посылает не только другим спортсменам, но и всему остальному миру. Разве мы хотим, чтобы наш вид спорта был представлен именно так?" – написала Брэди Теннелл у себя в Twitter.

Допинг-фигуристку Камилу Валиеву допустили к соревнованиям / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Напомним, в РФ утверждают, что запрещенный триметазидин попал в организм 15-летней Валиевой случайно – от дедушки спортсменки, принимающего этот препарат для сердца.