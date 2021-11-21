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4 декабря 00:00
Шахтер --
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Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
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Одним ударом: битва петухов завершилась эффектным нокаутом

Александр Трикиша
21 ноября, 09:29
Аргентинский боксер Анхель Николас Акино сенсационно нокаутировал своего соотечественника Кевина Луиса Муньоса и завоевал вакантный титул IBF Latino в легчайшем весе

Анхель Акино вырубил Кевина Муньоса

Легчайший вес в боксе (до 53,5 кг) еще называют "весом петухов", так как название дивизиона пошло от породы куриц (Bantam – бентамка).

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Тем не менее, Акино врезал своему оппоненту не как курица. В пятом раунде он попал левым хуком прямо в челюсть Муньосу, после чего тот рухнул на канвас.

Муньос пытался подняться на ноги, но рефери, досчитав до пяти, дал отмашку об окончании боя.

Акино одержал лишь девятый победу в профи при четырех поражениях. А для Муньоса это поражение стало первым в карьере после 12 побед подряд.

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