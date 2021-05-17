Одиозный украинский боксер требует превратить его поражение в победу и наказать соперника

Иван Редкач, который месяц назад проиграл Реджису Прогрейсу, считает, что американец нанес ему удар ниже пояса, а не по корпусу

Иван Редкач против Реджиса Прогрейса/Фото trillerfightclub.com

Неожиданный поворот получило дело с последним боем украинца Ивана Редкача, который живет в Калифорнии. 17 апреля в Атланте 35-летний уроженец Шостки упал на ринг, имитируя удар в пах. Напомним, Редкач корчился от боли после странного нокаута от Прогрейса. В своем 30-м бою в профессионалах боксер потерпел шестое поражение.

Тогда многие не поверили Ивану, посчитав симулянтом, а боксер назвал украинцев злыми и завистливыми. И вот стало известно, что Редкач подал апелляцию на решение засчитать ему поражение техническим нокаутом. Об этом сообщил журналист-инсайдер Майк Коппинджер в Twitter со ссылкой на Сэма Катковски – менеджера Реджиса:

Более того, нашему боксеру не просто не понравилось то, что поражение техническим решением переквалифицировали на поражение нокаутом. Он уверен, что Прогрейс сбил его с ног запрещенным ударом ниже пояса, за что его нужно дисквалифицировать, а победу отдать ему. Заседание комиссии по этому делу назначено на ближайший четверг – 20 мая.

Тогда же блогер уничтожил звезду MMA уже в первом раунде.

Вспомним, как Иван высказывался о тату Реджиса:

Иван Редкач – тату Реджиса Прогрейса