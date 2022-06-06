6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Очередное неуважение Украине! В Италии возмущены судейством в игре против Уэльса

Анатолий Дерека
6 июня, 16:42
Алекс Великих вспомнил все моменты, когда сборная Украины страдала от несправедливости в европейскому футболе

Антониу Матеу Лаос оправдывается перед Зинченко за свою ошибку

Вчера сборная Украины провалила матч плей-офф отбора на ЧМ-2022. Команда Петракова уступила Уэльсу и пропустила команду Роберта Пейджа на Мундиаль.

Единственный гол в игре забил Андрей Ярмоленко в свои ворота. Впрочем, еще один яркий момент был связан также с нашим капитаном. Перед перерывом форвард упал в штрафной после удара Аллена по ноге, однако судья не решился ставить пенальти.

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Такое решение взбесило бывшего арбитра Александра Шамича. Также в недоумении от действий испанского рефери Антонио Матеу Лаоса и украинский скаут Алекс Великих.

"Очередное неуважение к сборной Украины. И снова будут молчать. Неужели не учит история, что такое не можно замалчивать, иначе будет повторение опять и опять".

При этом Алекс добавил фоторяд с незасчитанным голом Марко Девича в ворота Англии на Евро-2012, а также швейцарским главой кантона, из-за которого Украине влепили техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

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Отметим, что Алекс Великих родился в Донецке, а в 1999 году переехал жить в Италию. Там он успел поработать в системе таких клубов как Сиена, Ливорно и Кальяри.

На чемпионате мира Уэльс сыграет в группе В с Англией, США и Ираном. Наша же команда теперь будет готовиться к играм Лиги наций. В июне ее ожидают две битвы с Ирландией (8 и 14 числа), а между ними – игра с Арменией (11-го).