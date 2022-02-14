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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Очереди как в СССР: в Пекине огромный дефицит олимпийских сувениров

Любомир Луканюк
14 февраля, 05:44
В официальном магазине Игр ассортимент довольно скудный, а покупка игрушки-талисмана сродни выигрышу в лотерею

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Иногда в жизни происходят вещи к которым ты абсолютно не готов. И принять это почти не возможно.

На предыдущих Олимпийских играх я регулярно посещал официальный магазин Игр. Обычно он размером с хороший супермаркет в Украине с колоссальным выбором товара. К примеру, в Пхенчхане-2018 в таком магазине было 40 касс!

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И естественно, что вся олимпийская атрибутика,будь это Игры в Лондоне или Рио, делалась в Китае. Поэтому чего-чего, а уж на Олимпиаде в Пекине-2022 этого добра должно было быть с лихвой. Но...

В Пекине все напоминает советскую классику конца 80-х, когда люди занимались очередь с ночи в надежде, что утром "выбросят" дефицит. А товар продают по одному экземпляру в руки.

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На Играх-2022 также занимают очередь часа за два-три до открытия фаншопа. В надежде, что в продаже появятся официальные олимпийские талисманы. Легенды гласят, что кто-то когда-то даже купил Бин Дунь Дуня. Но тех счастливчиков в глаза никто не видел.

А в целом, ассортимент для такого мероприятия совершенно скудный. И даже его не хватает. Полки полупустые.

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Давайте, пробежимся по товарам и ценам.

Чего в избытке, так это надувных подголовников по 48 юаней (212 гривен), товар совершенно не пользуется спросом.

Традиционные магниты выглядят ужасно и стоят 36 юаней (159 грн.).

Значки – 49 юаней (216 грн).

Сумки довольно симпатичные по 498 юаней (2200 грн.).

Как и рюкзаки – по 359 (1587 грн.).

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За 188 юаней (831 грн.) можно купить вот такую бутылку для воды.

А шелковый галстук стоит 218 единиц местной валюты (963 грн.).

Одежды мало. Кофты по 369 (1631), жилетка за 900 (3979), а пуховик за 2800 юаней (12 379 грн).

Чайные сервизы с лого Игр бьют по карману – по 3060 (13 529) и 5080 юаней (22 460).

Обычный чайник по 2988 юаней (13 211 гривен).

Читайте больше эксклюзивных олимпийских новостей в разделе "Мы в Пекине".