Очень много нулей! Шейхи собрались озолотить Усика

Шейхи очень хотят организовать бой в Саудовской Аравии / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Александр Красюк, который представляет интересы Усика в переговорном процессе, заявил, что реванш с Джошуа может пройти в Саудовской Аравии.

Теперь стали известны подробности переговоров. Как сообщает Daily Mail, шайхи готовы гарантировать призовой фонд в размере 120 млн долларов. Усик, как действующий чемпион, будет претендовать минимум на 50% от этой суммы.

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Кстати, ранее Усик утверждал, что 18 миллионов долларов, которые, по данным британских источников, он заработал за первый бой с Энтони Джошуа, слишком преувеличенная цифра. Усик назвал реальную сумму.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Поединок Усик – Джошуа планируется на июнь. Первый бой выиграл Усик и забрал у британца чемпионские пояса.

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Ранее мы писали, что российские войска организовали базу в доме Усика под Киевом. Об этом сообщала в соцсетях его жена Екатерина.