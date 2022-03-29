Очень много нулей! Шейхи собрались озолотить Усика

Шейхи очень хотят организовать бой в Саудовской Аравии / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Александр Красюк, который представляет интересы Усика в переговорном процессе, заявил, что реванш с Джошуа может пройти в Саудовской Аравии.
Теперь стали известны подробности переговоров. Как сообщает Daily Mail, шайхи готовы гарантировать призовой фонд в размере 120 млн долларов. Усик, как действующий чемпион, будет претендовать минимум на 50% от этой суммы.
Кстати, ранее Усик утверждал, что 18 миллионов долларов, которые, по данным британских источников, он заработал за первый бой с Энтони Джошуа, слишком преувеличенная цифра. Усик назвал реальную сумму.
Поединок Усик – Джошуа планируется на июнь. Первый бой выиграл Усик и забрал у британца чемпионские пояса.
Ранее мы писали, что российские войска организовали базу в доме Усика под Киевом. Об этом сообщала в соцсетях его жена Екатерина.