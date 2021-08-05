Обратная сторона медали: "бронзовая" Лузан показала, на какие жертвы идет ради победы

Рано утром 5 августа украинская каноистка Людмила Лузан завоевала для Украины бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Но мало кто знает реальную цену победы

Людмила Лузан показала, на какие жертвы идет ради побед / Фото: Instagram

Людмила неудачно стартовала в финале, но сумела на характере вырвать бронзовую медаль у полячки Дороты Боровской. Их итоговое положение определяли с помощью фотофиниша!

Год назад Лузан на своей странице в Instagram опубликовала пост под названием: "Обратная сторона медали", где рассказала, на какие жертвы она идет ради победы.

"Я решила показать реальную жизнь всех сборов и тренировок, через что я прохожу. Мало у кого настолько сильно стираются руки, но я попадаю в то число избранных.

Сразу скажу, ничего не помогает, ни другая намотка, ни какие-то перчатки, я испробовала все – результат не меняется. Просто надо перетерпеть и со временем руки адаптируются.

Согласна, со стороны выглядит жестко. Если честно, сама смотрю на эти фотографии и удивляюсь, как так можно работать веслом, имея такие раны?!

Но я уже настолько привыкла к этой особенности, что почти не замечаю.

Максимально концентрируюсь на тренировке и не прислушиваюсь, что у меня что-то болит. Хотя, бывает, слезы сами по себе капают... В общем, перематываю пластырем пальцы, мажу судокремом, йодом, и полный вперед.

Ответ один. На пути к своей мечте ничто не остановит. Можно стерпеть эту временную боль ради побед", – писала Лузан.