Обнаженные активистки едва не сорвали поединок жертве Тайсона Фьюри

Феминистки напомнили Шварцу о домашнем насилии / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

В Германии состоялось боксерское шоу, в рамках которого прошел бой между немецким боксером Томом Шварцем (27-1, 19 КО) и 41-летним Мухаммедом Али Дурмезом (32-31, 30 КО), сообщает Bild.

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Уже в первом раунде Шварц прогнозируемо побил "старичка", одержав победу техническим нокаутом.

Но самое интересное произошло перед самым началом поединка. Две активистки с обнаженной грудью пытались сорвать бой. С криками "преступнику здесь нет места" они набросились на Шварца.

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Охрана вежливо вывела женщин из зала и бой все-таки состоялся.

Отметим, что в мае 2020 года девушка Шварца обвинила его в нанесении тяжелых телесных повреждений. По ее заявлению, немецкий боксер сломал ей челюсть. Но суд оправдал супертяжа, посчитав, что с его стороны это была самооборона и он отделался лишь штрафом в размере 2,5 тысяч евро.

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Добавим, что за свою карьеру 27-летний боксер провел 27 поединков, в которых одержал 26 побед. Свое единственное поражение он потерпел в 2019 году от Тайсона Фьюри. В этом поединке он потерял титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental.

Фьюри нокаутировал Шварца / Фото: Reuters

Свой последний поединок перед возвращением в ринг Шварц провел 28 сентября 2019 года. Тогда немец победил своего соотечественника Илью Мезенцева.