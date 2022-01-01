Обнаружилась огромная проблема Миколенко в Эвертоне

Миколенко - новичок Эвертона / Фото: официальный сайт "Эвертон"

1 января 2022 Виталий Миколенко подписал контракт с Эвертоном на четыре с половиной года. За это время экс-динамовец должен заработать около 500 млн гривен.

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Но адаптироваться в новой команде 22-летнему украинцу будет крайне непросто.

Причина – незнание аннглийского языка.

Это подтверждает первое интервью Миколенко YouTube-каналу Эвертона, которое Виталий дал частично на украинском, частично – на русском языках.

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Впрочем, Миколенко прекрасно понимает, что языковой барьер может помешать ему заиграть в АПЛ, а потому намерен как можно скорее выучить English.

"Для меня важно иметь коммуникацию с командой, с тренерским штабом и болельщиками. Надо выучить язык, понять культуру этого города, этой страны, этого клуба. Постараюсь сделать это быстрее", – сказал Виталий.

Миколенко перешел в Эвертон / Фото: официальный сайт "Эвертон"

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Отметим, что ранее многие эксперты называли незнание английского причиной фиаско наших футболистов в топ-чемпионатах Европы.

Напротив, самые дорогие, на данный момент, украинские игроки Руслан Малиновский (30 млн евро) и Александр Зинченко (25 млн евро) свободно изъясняются на английском.

Напомним, Динамо получит от Эвертона за Миколенко 23 млн евро – английский клуб перебил предложение Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).