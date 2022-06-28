Обидчик сборной Украины продолжит карьеру в Америке

Гарет Бейл - игрок Лос-Анджелес / Фото: Коллаж: Сегодня

Титулованный валлиец Гарет Бейл стал игроком американского Лос-Анджелес. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА подписал контракт по схеме 1+1. Бейл перешел в состав американского клуба на правах свободного агента. В начале июня звездный футболист покинул мадридский Реал, завоевав за 9 лет карьеры 19 трофеев.

"Я очень рад этому переходу. Это правильное место для меня и моей семьи в правильное время. Не могу дождаться, чтобы начать работать с командой и подготовиться к тому, чтобы выиграть больше трофеев в Лос-Анджелесе", – заявил Бейл.

Напомним, недавно Бейл в составе сборной Уэльса помешал Украине попасть на ЧМ-2022 в Катаре. Именно после навеса валлийского вингера Андрей Ярмоленко срезал мяч в собственные ворота в решающем матче отбора.

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32-летний Бэйл считается одним из величайших валлийских игроков всех времен. С 2006 года он провел 105 матчей за Уэльс, забив 28 голов и сделав 22 результативные передачи.