Обидчик Ломаченко чуть не умер: сам подтвердил

Лопес потерял титулы и едва не потерял жизнь / Фото: Getty Images

Теофимо Лопес, год назад одолевший Василия Ломаченко, а на днях сенсационно проигравший Джорджу Камбососу, подтвердил, что во втором из этих поединков едва не отправился на тот свет.

"Мое здоровье не является оправданием, это просто ФАКТ! Я почти умер за людей, которым нет до нас дела. Все, с чем нас ассоциируют, это знак доллара. Что ж, тебя будут критиковать в любом случае, что бы ты не сделал!"

"Боже, благодарю тебя, что дал мне еще пожить, чтобы у моего сына был отец", – написал Теофимо Лопес в Instagram.

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Ранее врач Линда Даль, осматривавшая Лопеса после ноябрьского поединка с Камбососом, заявила, что Теофимо был на волосок от смерти – у него мог случиться коллапс легкого, если бы он пропустил удар в шею или грудь.

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

Добавим, что после боя с Камбососом Лопес поднимается из легкого в первый полусредний вес и там готов провести реванш с Василием Ломаченко.

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Однако у украинца другие планы – одолеть 11 декабря Ричарда Комми и встретиться за чемпионский титул в легком дивизионе с Камбососом либо Дэвином Хэйни.