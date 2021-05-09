О чем говорил Ринат Ахметов. 10 тезисов из интервью президента Шахтера

Собрали цитаты из интервью Рината Ахметова: о чемпионстве Динамо, судьбе Каштру и Срны, переезде Луческу в Киев и пожелании Игорю Суркису, и даже о коронавирусе

Ринат Ахметов дал большое интервью каналу "Футбол 1". О чем говорил президент Шахтера:

Про интуицию. "Когда мы закончили чемпионат, сидели с друзьями, я сказал о том, что, думаю, следующий мы не выиграем. Они думали, что шучу. Но я не шутил. Интуиция такая была".

О судьбе тренера Луиша Каштру. "Новый контракт мы не предложили. Но клуб сиротой не будет. Его будет тренировать качественный и сильный наставник, в которого мы поверим".

Об ответственности. "Беру ли я всю ответственность за этот сезон на себя? А как же? А когда я не брал ответственность на себя? Я не могу пообещать, что мы выиграем следующее чемпионство, но я могу пообещать, что мы будем для этого все делать!"

О Дарио Срне. "Может ли возглавить Шахтер? Все возможно. Но сейчас у нас другие идеи. Дарио – это супер ответственный человек, Шахтер в его сердце навсегда. Он очень много сделал и продолжает делать".

О приходе Луческу в Динамо. "Это его выбор, его право. Вы понимаете, в чем вопрос – он же профессионал. Смотрите, контракт у него закончился? Закончился. Мы новый контракт не предложили? Не предложили. Он готов был остаться? Мы выбрали немножко другой путь".

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Что пожелал Игорю Суркису. "Я ему могу пожелать, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли".

Об уходе Тайсона. "Он многое сделал для наших побед и мы ему благодарны, дай Бог ему удачи в будущем. Ушел бесплатно? Это нормально. Футболист же не в рабстве находится".

О готовности отпустить Трубина. "Да, пожалуйста. Пусть делают предложения, а мы посмотрим, на какой цифре у нас начнут сдавать нервы. И если мы почувствуем, что цифра такая, что мы уже начинаем нервничать, то сразу возьмем самолет и медобслуживание за наш счет".

Будут ли покупки игроков. "Если нужно будет кого-то купить, мы купим. Но мы купим ровно тех игроков, которые нам нужны. Не для того, чтобы показать болельщикам: вы посмотрите какую работу сделал Ринат! Я же не хочу видимость показать".

О коронавирусе. "Я отделался легким испугом. Но хочу сказать, что состояние очень неприятное, когда тебе сказали – тест положительный. К счастью, я пока не болел".