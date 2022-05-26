28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
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Нужно забыть войну на 90 минут: шотландцам дали совет

Алексей Андрейцев
26 мая, 16:07
Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон признался, что сам бы хотел видеть Украину на чемпионате мира, если бы у нашей команды был другой соперник

Робертсон сочувствует украинцам из-за войны с Россией / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сборная Шотландии начала подготовку к стыковому матчу ЧМ-2022 против Украины. Ранее наставник шотландцев Стив Кларк просил не смешивать войну и футбол.

А вот капитан команды Эндрю Робертсон признался, что и сам бы хотел, чтобы Украина вышла на чемпионат мира.

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"Когда ты смотришь на войну – это ужасно.

Мы будем сопереживать Украине до и после матча, но в течение этих 90 минут мы должны быть готовы бороться за наши мечты. Как игроки мы хотим играть на чемпионате мира.

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Наверняка каждый в мире хочет, чтобы Украина победила. Если бы у них был какой-нибудь другой соперник, то я бы тоже хотел, чтобы они победили. Но, к сожалению, они играют против нашей страны", – заявил Робертсон.

Кстати, в составе Ливерпуля Робертсону в субботу предстоит сыграть финал Лиги чемпионов против Реала.

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Матч Шотландия – Украина состоится 1 июня. Победитель этого противостояния сыграет против Уэльса за путевку на чемпионат мира-2022.

Шотландские болельщики готовы спеть гимн Украины вместе с нашими фанатами.

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