Нужно было потушить Усика! Вот почему Джошуа не побил украинца

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд объяснил почему Энтони Джошуа проиграл Александру Усику. Оказывается, британец ошибся с тактикой.

Джошуа попытался перебоксировать Усика, вместо того чтобы воспользоваться преимуществом в габаритах и мощи.

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"Энтони не дрался так, как было бы выгодно для него. Он большой парень. Как ты перебоксируешь маленького бойца? Ты этого не сделаешь, потому что он будет немного быстрее. Так что тебе нужно драться так, как дерутся большие парни. Ты должен подойти к нему и потушить его, потому что ты не перехитришь более мелкого парня", – считает Эвандер Холифилд, который дважды побеждал меньшего по габаритам Майка Тайсона.

Эвандер Холифилд в бою с Майком Тайсоном / Фото: Reuters

Яркие моменты боя Усик – Джошуа:

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Смотрите, как Усик избивал Джошуа в конце поединка.

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