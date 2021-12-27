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Новый Сокол разгромил Белый Барс на выезде

Андрей Трофимов
27 декабря, 12:45
СК Сокол добыл уверенную победу в хоккейной Суперлиге, созданной как альтернатива чемпионату под эгидой ФХУ

СК Сокол в Суперлиге обыграл Белый Барс

В воскресенье Белый Барс сыграл с Соколом в рамках четвертого тура хоккейной Суперлиги. Напомним, что этот чемпионат был создан в разгар сезона в Украинской хоккейной лиге – как альтернатива. Случилось это после конфликта в украинском хоккее.

По ходу матча Сокол вел со счетом 4:0. Во втором периоде хозяева из Белого Барса отквитали две шайбы, а в третьем гости забили еще три. Итог – 7:2 в пользу Сокола.

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Сокол (6 очков) занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Суперлиги. Лидирует Донбасс (10), на втором месте Мариуполь (8). Также 6 очков и занимающего четвертую строчку Краматорска.

Белый Барс – Сокол 2:7 (0:1, 2:3, 0:3)

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Ранее стало известно, что Киев может получить новую хоккейную арену. Президент Сокола Виталий Кропачев уверен, что это станет стимулом развития хоккея в столице.

Напомним, что другой киевский Сокол – ХК Сокол – выступает в УХЛ.