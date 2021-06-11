Новую форму сборной Украины надели канадцы и британцы: их посольства нас поддержали

Форма сборной Украины на работниках посольства Канады в Киеве
Не утихают страсти вокруг новых вариантов игровой формы сборной Украины по футболу. Пока россияне жалуются чиновникам УЕФА, цивилизованный мир выступает в поддержку таких шагов украинской делегации.
Узнайте, что "Героям слава!" – официальный лозунг сборной Украины. Наши нокаутировали Россию и УЕФА.
Сегодня сразу два крупных посольства в Украине провели акцию солидарности с нашими футболистами. Посольство Великобритании в Киеве опубликовало на своей страничке в Twitter фотографии самой амуниции и своих сотрудников, которые с радостью облачились в новую форму. Подчеркивается, что Крым – это Украина.
Также "респект" заслужили и работники посольства Канады в Киеве, проведшие подобный флешмоб в футболках футбольной сборной Украины. "Слава Украине!" – видна надпись на доске.
Читайте также: Украина может сразиться с Россией на Евро и сыграть в Питере – все условия и расклады.
Напомним, стартовать на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко собираются в воскресенье в 22:00 в Амстердаме матчем с Нидерландами. Пока же наши тренируются в Бухаресте.
Тем временем лучший украинский теннисист наехал на УЕФА.
Смотрите общение с дипломатом из Нидерландов перед матчем:
Новости на эту же тему: