Новая интрига! Дарья Белодед в обнимку с грузинским красавцем

Как вам эта пара? Сексуальная украинская спортсменка и чемпион мира по дзюдо в категории свыше 100 кг Гурам Тушишвили излучают улыбки на совместном фото из Испании

Дарья Белодед и Гурам Тушишвили / Фото: Instagram

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, после разрыва с футболистом Динамо Денисом Поповым сосредоточившаяся на спорте, заинтриговала фотографией из Испании.

Сейчас 20-летняя красотка пребывает там на сборах после того, как завершила предыдущий этап подготовки в Турции.

В своих инстаграм-историях Белодед поделилась снимком, на котором она запечатлена в обнимку со знаменитым грузинским спортсменом – 26-летним Гурамом Тушишвили.

Гурам – также дзюдоист, чемпион мира 2018 года в весовой категории свыше 100 кг, который, несмотря на свою массу, обладает отличной подвижностью.

Вероятно, в испанском Аликанте Гурам также готовится к предстоящей Олимпиаде в Токио, а этот снимок с Дарьей – не более чем фото двух звезд на память.

Тем не менее, стоит проследить, не будет ли у этой истории продолжения. Все-таки нечасто Дарья Белодед выкладывает у себя в Instagram фото с мужчинами, а точнее их там днем с огнем не сыщешь, если только это не ее отец-тренер Геннадий.

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Отметим, что в Аликанте сейчас горячо – плюс 31. И, похоже, Дарье Белодед нравится купаться в тепле. "Люблю Испанию" – так подписала фото местных красот украинская дзюдоистка, добавив к фото сердечко.

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Напомним, в конце прошлого лета самая крутая дзюдоистка планеты Дарья Белодед засветила свои отношения с Денисом Поповым. Однако в декабре стало известно, что Белодед и Попов уже не пара.

Денис Попов и Дарья Белодед / Фото: Instagram