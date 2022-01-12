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Носил с собой ствол: украинский боксер показал грозное видео с Зеленским

Андрей Трофимов
12 января, 09:40
Украинский боксер Иван Редкач поделился забавным видео с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ролике глава нашей страны грозно боксирует в ринге

Владимир Зеленский на ринге / Фото: Коллаж: Сегодня

Редкач где-то раскопал архивное видео, на котором Зеленский еще до начала своей политической карьеры тренируется в ринге.

На фоне играет "бандитская" песня со словами о стволе в кармане, ОМОНе в окно и приговоре.

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Редкач уже выкладывал это же видео раньше и тогда оставил под ним шуточный комментарий.

"Ждите Зеленского в Mahatch FC (лига кулачных боев – прим.). Тигр возвращается на охоту 2022 или как там 2222. С кем бы хотели увидеть Тигра?", – написал боксер.

Ранее Редкач рассказал о непостижимом. Оказывается, Александра Усика вырубил Денис Беринчик! Инцидент случился еще во время их аматорской карьеры.

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Также Редкач потребовал объяснений от Усика и Ломаченко за секс-скандал со священником. Дело касалось обвинений в адрес священника Московского патриархата.