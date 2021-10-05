Ногой по шее: футболист избил судью до полусмерти (видео)

Рибейро грозит 20 лет тюрьмы / Фото: Twitter

На 61-й минуте матча Гуарани – Сан-Паулу при счете 1:0 в пользу Гуарани 30-летний игрок Сан-Паулу, Рибейро, будучи недовольным свистком арбитра встречи Родриго Кривелларо, напал на судью, зверски избив того.

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Сперва футболист нанес арбитру удар кулаком, завалив его на газон, а потом ударил судью ногой в область шеи, после чего рефери потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, а игра была приостановлена.

При этом военная полиция, выбежавшая на поле, арестовала Рибейро.

Как заявил представитель местной полиции, комментарий которого приводит ESPN, футболист Сан-Паулу обвиняется в покушении на убийство. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

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Ранее мы писали, что в России вратарь избил партнера по команде из-за пропущенных голов.