Ночевали на улице перед отборочным матчем ЧМ-2022: дикий случай из Африки

Перед матчем девушки тренировались на улице

Молодежная женская сборная Демократической Республики Конго попала в неприятную ситуацию перед отборочным матчем чемпионата мира 2022 года.

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Девушки вынуждены были ночевать на улице столицы Камеруна Яунде после того, как конголезская федерация не заплатила за их отель.

"Заставляет задуматься, где деньги, предназначенные для финансирования женского футбола?" – возмутился Йонас Баер-Хоффманн, генеральный секретарь международного союза профессиональных футболистов.

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Утром девушки на улице же провели тренировку и поехали на матч. Чуда не произошло, Камерун разгромил сборную ДР Конго – 5:0 и вышел в следующий раунд квалификации.

Напомним, что Национальная женская футбольная лига объявила об отмене всех матчей на этих выходных из-за секс-скандала с участием одного из тренеров. Его уже уволили, но на этом история не заканчивается