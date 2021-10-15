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Ночевали на улице перед отборочным матчем ЧМ-2022: дикий случай из Африки

Любомир Луканюк
15 октября, 21:32
Футболистки молодежной сборной ДР Конго вынуждены были заночевать прямо на улице в столице Камеруна, куда они приехали на отборочный матч ЧМ-2022

Перед матчем девушки тренировались на улице

Молодежная женская сборная Демократической Республики Конго попала в неприятную ситуацию перед отборочным матчем чемпионата мира 2022 года.

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Девушки вынуждены были ночевать на улице столицы Камеруна Яунде после того, как конголезская федерация не заплатила за их отель.

"Заставляет задуматься, где деньги, предназначенные для финансирования женского футбола?" – возмутился Йонас Баер-Хоффманн, генеральный секретарь международного союза профессиональных футболистов.

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Утром девушки на улице же провели тренировку и поехали на матч. Чуда не произошло, Камерун разгромил сборную ДР Конго – 5:0 и вышел в следующий раунд квалификации.

Напомним, что Национальная женская футбольная лига объявила об отмене всех матчей на этих выходных из-за секс-скандала с участием одного из тренеров. Его уже уволили, но на этом история не заканчивается

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